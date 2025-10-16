В химкинских школьных столовых расширили меню

С начала учебного года в школах Химок расширили ассортимент меню, ученикам на завтрак и обед стали доступны рыбные палочки, куриный шницель, блины, хлопья с молоком и круассаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство образования Московской области.

«Особенно важно, чтобы рацион наших ребят был сбалансированным и полноценным. Новые позиции в меню позволят сделать питание еще более разнообразным. Конечно, это не может не радовать», – отметила директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

В рамках губернаторской программы «Родительский контроль питания» взрослые также могут оценить качество блюд, для этого необходимо обратиться к классному руководителю ребенка или подать заявку через портал «Моя школа» в разделе «Дегустация питания». Директор лицея № 12, депутат Юлия Ишкова добавила, что такие встречи обычно проходят в присутствии педагогического состава и представителей администрации города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.