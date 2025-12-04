В Химкинской больнице установили три новых лор-комбайна

В 2025 году в Химкинской клинической больнице установили три новых лор-комбайна, которые позволяют проводить широкий спектр медицинских процедур, включая диагностические исследования и хирургические вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Техника появилась в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины на Молодежной улице, в поликлинике смешанного типа № 5 на Молодежной улице и во взрослой поликлинике № 9 на Школьной улице.

«Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Химкинская клиническая больница получила современное оборудование, которое откроет новые возможности для диагностики и лечения лор‑заболеваний», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.

Новые аппараты позволят врачам оказывать более качественную помощь пациентам, записаться на обследование можно в выбранном подразделении больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.