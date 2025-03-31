В Химкинской клинической больнице прошли весенние работы по благоустройству сада

Подмосковные волонтеры из клуба «Любимый сад» навестили раненых бойцов специальной военной операции, которые находятся в Химкинской клинической больнице, а также провели весенние работы по благоустройству сада на территории больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Жизненный опыт и мудрость серебряных волонтеров помогают найти индивидуальный подход к каждому бойцу СВО. Они чувствуют, кому нужна поддержка, а кому — просто молчаливое присутствие рядом. Благодаря их усилиям, раненые чувствуют себя не одинокими», — рассказал начальник отдела Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» МКУ Химок «Управление молодежной политики и территориального развития» Эльтуран Мамедли.

В рамках благоустройства активисты расчистили территорию от травы, обработали яблони от болезней и вредителей, подготовили почву для посадки новых растений. В сообщении уточнили, что клуб «Любимый сад» работает на базе городской библиотеки № 3, в нем насчитывается более 50 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.