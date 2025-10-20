В химкинском клубе «Активное долголетие» провели вакцинацию от гриппа

В клубе «Активное долголетие» в Химках прошла вакцинация от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что прививка позволяет снизить риск серьезных осложнений от болезни, особенно у пожилых людей и детей.

«Если вы заболеете без прививки, вам будет намного тяжелее! Когда был ковид, я успел привиться и пролежал на больничной койке всего 10 дней, а люди болели больше месяца, в том числе в реанимации. То же самое и с гриппом: если вы сделали прививку, вы можете заболеть, но болезнь будет протекать значительно легче», — отметил житель Химок Александр Маркин.

Пройти вакцинацию можно в клубе «Активное долголетие» каждый четверг с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Кирова, дом 24, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется. Перед процедурой врачи проводят осмотр на наличие противопоказаний к вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.