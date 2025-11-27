В химкинском школьном музее откроют экспозицию героев СВО
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках школьный военно-исторический музей «Я помню, я горжусь!» на территории «Перспективы» откроет экспозицию, посвященную героям специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Сегодня многие жители нашего микрорайона, вернувшись из зоны СВО после ранений, не остаются в стороне. Они активно встречаются со школьниками, участвуют в уроках мужества. Именно они и станут главными героями и создателями новой экспозиции», – отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.
Школьный музей открыли в 2007 году по инициативе педагогов, его пополнили материалы из семейных архивов учителей. Там представлены фотографии, документы, письма их отцов и дедов, прошедших войну.
