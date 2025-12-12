В ходе капремонта учебного корпуса Красногорского колледжа стартовали общестроительные работы

В Красногорске продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа на улице Речная. Как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, подрядная организация приступила к общестроительным работам на объекте.

Работы охватят все здание площадью 4,4 тыс. кв. м. В планы входит комплексная реконструкция: демонтаж старых конструкций, замена оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж систем вентиляции. Также будет выполнена отделка помещений с покраской стен, устройством новых полов, установкой дверей и современных осветительных приборов.

Особое внимание уделят обновлению инженерной инфраструктуры — будут полностью заменены системы водоснабжения, канализации, отопления и электрики. Параллельно проведут фасадные и кровельные работы. После завершения ремонта учебные аудитории оснастят новой мебелью и оборудованием.

Открытие обновленного корпуса колледжа запланировано к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации областных колледжей.