В ходе выездной вакцинации прививки от гриппа сделали 30 жителей Подольска

В Подольске прошла выездная вакцинация от гриппа. Специалисты Подольской ОКБ делали прививки от гриппа и пневмококка в МФЦ на улице Кирова и в ТЦ «Остров сокровищ».

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе вакцинацию от гриппа прошли уже более 270 тыс. человек.

Для вакцинации от гриппа в Подольске использовали российские препараты «Флю-М» и «Совигрипп». От пневмококковой инфекции вакцинировали препаратом «Превенар».

В общей сложности прививки сделали 30 жителей. Предварительно каждый был осмотрен: пациентам измерили давление, сатурацию, температуру тела.

Следующая выездная вакцинация пройдет с 17:00 до 20:00 19 сентября в гипермаркете «Глобус» на Молодежной улице в Климовске.

