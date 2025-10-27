В игре «Мисайловский прорыв» приняли участие 50 команд со всего Подмосковья

«Игра приурочена к открытию Центра юнармейской подготовки – Дома Юнармии на базе Мисайловской школы. Это уже 11-й такой центр в Подмосковье. Сейчас в рядах юнармейцев насчитывается более 60 тыс. человек. Ребята навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, собирают гумпомощь на Донбасс, участвуют в военно-патриотических сборах, играх и слетах. В игре такого формата юнармейцы принимают участие впервые, но многие этапы им знакомы», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.