В игре «Мисайловский прорыв» приняли участие 50 команд со всего Подмосковья

Военно-патриотическая игра «Мисайловский прорыв» прошла в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодёжной политики Московской области]
В Подмосковье прошла первая военно-патриотическая игра «Мисайловский прорыв». В ней приняли участие 50 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Игра приурочена к открытию Центра юнармейской подготовки – Дома Юнармии на базе Мисайловской школы. Это уже 11-й такой центр в Подмосковье. Сейчас в рядах юнармейцев насчитывается более 60 тыс. человек. Ребята навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, собирают гумпомощь на Донбасс, участвуют в военно-патриотических сборах, играх и слетах. В игре такого формата юнармейцы принимают участие впервые, но многие этапы им знакомы», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Программа игры была выстроена как имитация реального тактического задания. В ее рамках провели конкурсы по оказанию первой помощи, тактической стрельбе, использованию БПЛА и др.
По итогам соревнований победу одержала команда отряда «Сталь» из Электростали.
