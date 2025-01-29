В Истре к началу нового учебного года завершат капремонт лицея
Обновленный лицей в Истре откроют к началу нового учебного года
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Истре продолжается капитальный ремонт здания «Лицея» на улице Босова, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы. На данный момент строители завершают демонтаж внутренних конструкций и приступают к общестроительным работам. На объекте задействованы 69 рабочих и две единицы техники.
Площадь школы составляет более 6,4 тыс. кв. м. В рамках ремонта рабочие заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, выполнят ремонт учебных классов и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.