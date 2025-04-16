В Истре наполовину завершили капремонт лицея

На улице Босова в городском округе Истра продолжается капитальный ремонт здания Лицея, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 74 человека, одна единица техники. Строители продолжают монтаж оконных блоков, устройство инженерных систем и коммуникаций, монтаж радиаторов отопления, устройство внутренних перегородок и штукатурку стен, кровельные и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. Площадь здания составляет 6,4 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только.

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