В Истре построят второй подъезд к лицею имени Долгих

В Истре продолжается строительство второй подъездной дороги к областному технологическому лицею имени В. И. Долгих, дорожники выполняют устройство земляного полотна на примыкании к Новорижскому шоссе (М-9 «Балтия»). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что дорога обеспечит въезд и выезд в сторону Москвы и транспортную связь с Новорижским шоссе. Стройготовность объекта составила около 60%, завершить работы планируют до конца августа 2025 года.

Помимо этого, дорожники выполняют строительство трех мостов через реку Беляну и локальных очистных сооружений.

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