В Истре практически достроили новый гостиничный комплекс

В Истре практически завершили строительство нового гостиничного комплекса на 285 номеров. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект за 8,3 млрд рублей возводится недалеко от Истринского водохранилища и реки Раменки. Его площадь составляет более 53 тыс. кв. м. В семиэтажном здании разместят номера, рестораны, СПА с бассейнами, прачечную, кухню, медицинский центр и коворкинг.

Сейчас на площадке завершаются монтаж инженерных систем и отделочные работы. Строительство объекта завершат во втором квартале текущего года.

