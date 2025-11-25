В Истре проведут проверку деятельности реабилитационного центра, в котором удерживали подростков

По данным ведомства, вечером в воскресенье, 23 ноября, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 16-летнего подростка в тяжелом состоянии с признаками истязания с территории жилого дома в Дедовске. В прокуратуре добавили, что в этом здании находится центр для оказания социально-психологической реабилитации гражданам с алкогольной и наркотической зависимостью.

В ходе проверки выяснилось, что в доме находились 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет, они проживали в условиях изоляции, систематического применения насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды.

По данному факту возбудили уголовное дело по «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, воспитателя-консультанта и его помощницу задержали. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент часть детей передали законным представителям, остальные размещены в семейном центре.

