В Истре спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера

В Истре работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пожилого мужчину, который пошел за грибами и заблудился. Инцидент произошел в районе нового Истринского кладбища.

Примерно в полночь в Систему-112 позвонила женщина, которая сообщила, что ее отец, 1936 года рождения, утром ушел за грибами и не вернулся. На связь мужчина не выходил. При этом у пенсионера выявлены гипертония и сердечная недостаточность

Спасатели оперативно прибыли на место и принялись прочесывать лес, работая на отклик. Спустя час они услышали голос из оврага и обнаружили там лежащего пенсионера. Оказалось, что мужчина заблудился, а его телефон разрядился. Пенсионер устал, присел отдохнуть и начал замерзать и засыпать.

Помощь врачей мужчине не потребовалась, и его благополучно вывели из леса и передали дочери.

