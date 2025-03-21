В Истре уже на треть выполнили капитальный ремонт Дедовской школы

В Истре уже на треть выполнили капремонт Дедовской школы в поселке Снегири. Сейчас степень готовности объекта составляет 30%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке трудятся 39 человек, задействовано две единицы техники. Продолжается ремонт фасада и внутренняя отделка.

Площадь школы составляет более 2,8 тыс. кв. м. В рамках ремонта в ней приведут в порядок крышу и фасад, обновят инженерные системы, установят новое оборудование и мебель, благоустроят территорию. Работы завершатся к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в апреле стартует запись детей в первые классы школ.