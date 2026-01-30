В Истре возведут здание для судебного участка мировых судей

В Истре продолжается строительство здания для размещения судебного участка мировых судей, подрядчик приступил к заливке первого бетона в основание фундамента объекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Новый судебный участок расположится на улице ЭХ Большевик. Под его строительство отведен участок земли площадью 0,4 га. Здесь планируется возвести современное быстровозводимое здание общей площадью 717 кв. м», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, здание разделят на две зоны, чтобы обеспечить разные пути движения для посетителей и сотрудников. После завершения основных строительных этапов строители проведут комплексное благоустройство, проведут организацию парковочных мест для автомобилей, а также мест отдыха для горожан.

Работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

