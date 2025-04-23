В Истре врачи извлекли кусок металла из почки мужчины

Врачи в Истре извлекли кусок металла размером 1 см из почки 35-летнего мужчины, он попал в его брюшную полость, прошел через печень и попал в паренхиму почки около года назад в результате травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.