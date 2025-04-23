В Истре врачи извлекли кусок металла из почки мужчины
Минздрав: врачи в Истре извлекли кусок металла из почки мужчины
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи в Истре извлекли кусок металла размером 1 см из почки 35-летнего мужчины, он попал в его брюшную полость, прошел через печень и попал в паренхиму почки около года назад в результате травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что извлечение осколка было рискованной процедурой. Специалисты провели дополнительные обследования, чтобы сохранить орган.
«Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к серьезному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки, причем лапароскопическим методом, и извлекли осколок», — подчеркнул заведующий урологическим отделением Селим Везирханов.
По его словам, операция прошла успешно, пациента выписали через шесть дней на амбулаторное наблюдение.
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