В Истре за вымогательство и грабеж задержали пятерых мужчин

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Истра задержали пятерых участников организованной группы, которых подозревают в вымогательстве и хищении чужого имущества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел возле одного из домов в Дедовске. Злоумышленники угрожали 24-летнему местному жителю физической расправой и потребовали передать им деньги, чтобы они не рассказали о якобы возможной его причастности к незаконному обороту наркотиков. Молодой человек передал им 1 млн рублей, после чего обратился в отдел полиции.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержать пятерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года. Они также выяснили, что злоумышленники похитили у местного жителя баллон с закисью азота.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 161 и ч.2 ст. 163 УК РФ, нарушителям грозит заключение под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин, совершавших кражи из частных домов.