В Истре завершилось строительство склада для музея Отечественной военной истории. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации.

Двухэтажный склад построили в деревне Падиково. Его площадь составляет более 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут хранить необходимые изделия для объекта культуры.

В составе музейного комплекса – корпус, посвященный Великой Отечественной войне, а также танковый и артиллерийский корпуса. В экспозиции представлено свыше 160 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации недостроев в регионе.