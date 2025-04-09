В Истринской больнице ввели в работу новый аппарат МРТ

Новый МРТ-аппарат ввели в работу в поликлинике № 1 Истринской больницы. На его закупку направили около 140 млн рублей, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Отметим, что новый аппарат МРТ стал первым в Истринской больнице», — говорится в сообщении ведомства.

В целом с начала текущего года в медучреждениях региона начали работать три аналогичных аппарата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия новых учреждений здравоохранения в области. Он подчеркнул, что это помогает спасать жизни.