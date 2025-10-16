В Истринском филиале областного противотуберкулезного диспансера появился новый рентген-аппарат

В Истринском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера появился новый цифровой рентген-аппарат, его закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье продолжается масштабная работа по оснащению больниц и поликлиник цифровым тяжелым оборудованием», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что в общей сложности с начала 2025 года в подмосковных медучреждениях появились 74 современных рентген-аппарата, на их закупку направили более 1,7 млрд рублей. Диагностику на аппаратах можно пройти бесплатно, по полису ОМС, по направлению врача.

