В Иваньковское водохранилище выпустили более 3,5 тыс. мальков сазана

Более 3,5 тыс. мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище в рамках зарыбления водоема. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Водоем расположен на границе Подмосковья и Тверской области. Его зарыбление провели под строгим контролем государственной ветеринарной службы Московской области.

Сазан играет ключевую роль в экосистеме водохранилища и связанных с ним рек. Сроки для зарыбления выпали на осень, так как в этот период вода максимально насыщена кислородом, что создает благоприятные условия для адаптации молоди к новым условиям.

