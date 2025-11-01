В Иваньковское водохранилище выпустили более 3,5 тыс. мальков сазана
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Более 3,5 тыс. мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище в рамках зарыбления водоема. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Водоем расположен на границе Подмосковья и Тверской области. Его зарыбление провели под строгим контролем государственной ветеринарной службы Московской области.
Сазан играет ключевую роль в экосистеме водохранилища и связанных с ним рек. Сроки для зарыбления выпали на осень, так как в этот период вода максимально насыщена кислородом, что создает благоприятные условия для адаптации молоди к новым условиям.
