В Ивантеевке на 90% завершили капремонт Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева

В подмосковной Ивантеевке продолжается капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, строительная готовность составила более 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Специалисты ведут внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, благоустройство прилегающей территории.

Площадь учреждения составляет более 1,4 тыс. кв. м, его открыли 1 мая 1926 года как «Клуб имени Первого мая». Теперь оно объединяет 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек. Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.