В январе в Подмосковье выявили 138 нарушений лесного законодательства

В подмосковных лесах за январь 2025 года выявили 138 нарушений, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Патрулирования лесных территорий проводятся каждый день. За месяц было проведено более 3,4 тыс. проверок.

Рейды проводят по заранее утвержденным маршрутам. Они пролегают через места, где особенно часто выявляют нарушения. Это участки леса вблизи населенных пунктов и СНТ, а также недалеко от мест проведения различных работ.

Наибольшее число нарушений, выявленных в январе, было связано с самовольным занятием участков — 93. Также было зафиксировано 20 случаев нарушений правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее сообщалось, что в этом году округа Подмосковья получили около 250 млн руб. на расчистку лесных территорий от мусора.