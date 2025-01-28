В Подмосковье городским округам выделили почти 250 млн руб. на расчистку лесов от мусора

В 2025 году городские округа Подмосковья получили из регионального бюджета порядка 250 млн руб. на расчистку лесных территорий от мусора. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», - подчеркнул руководитель комитета Евгений Агулов.

В прошлом году от жителей региона поступило более 1,4 тыс. обращений, связанных с навалами мусора на лесных территориях. В целом за год в лесах устранили свыше 1,1 тыс. свалок общим объемом около 61 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев подвел итоги работы по рекультивации мусорных полигонов в 2024 году.