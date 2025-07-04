В Кашире арестовали дроппера, входившего в состав организованной группы телефонных мошенников

В Кашире арестовали дроппера в возрасте 22 лет, который входил в состав организованной группы телефонных мошенников. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным следствия, телефонные мошенники зимой текущего года под видом сотрудников электросетей, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, правоохранительных органов обманули жительницу Каширы в возрасте 58 лет. Женщину убедили оформить кредит, взять деньги в долг и перевести на «безопасные счета». В результате жительница отдала аферистам около 3 млн руб.

По данному факту возбудили уголовное дело. Был установлен дроппер, на чьи счета была переведена часть денег. За свое участие в афере злоумышленник получил 30 тыс. руб. На данный момент он под стражей.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Домодедово помогли спасти пенсионерку от мошенников.