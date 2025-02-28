В Кашире четырем врачам предоставили земельные участки

В Кашире четырем медиками предоставили участки в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Кашира была включена в список округов-участников программы летом прошлого года. С этого момента землю получили четыре врача. Еще шесть ожидают участки.

Из тех врачей, кто уже получил землю, — два педиатра, терапевт и детский хирург.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала действия программы землю получили более 2 тыс. специалистов.