В Кашире начались отделочные работы в рамках капремонта школы № 7

В Кашире в рамках капремонта школы № 7 на Центральной улице начались отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа ремонтируется в рамках реализации госпрограммы. На текущий момент на объекте завершились демонтажные работы и начались отделочные. Ремонт завершится к 1 сентября этого года.

В здании приведут в порядок фасад и крышу, заменят системы, проведут внутренние работы, установят новую мебель. Также закупят современное оборудование и благоустроят территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных зданий в области.