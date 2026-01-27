В Кашире начались отделочные работы в рамках капремонта школы № 7
Капремонт школы № 7 в Кашире завершится к сентябрю 2026 года
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Кашире в рамках капремонта школы № 7 на Центральной улице начались отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Школа ремонтируется в рамках реализации госпрограммы. На текущий момент на объекте завершились демонтажные работы и начались отделочные. Ремонт завершится к 1 сентября этого года.
В здании приведут в порядок фасад и крышу, заменят системы, проведут внутренние работы, установят новую мебель. Также закупят современное оборудование и благоустроят территорию.
