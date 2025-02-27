В Кашире началось строительство нового ФОКа с крытым катком

На улице Парковая в Кашире стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся подготовительные работы, рабочие устанавливают временное ограждение по периметру участка», — говорится в сообщении.

В здании будет два этажа, его площадь превысит 5 тыс. кв. м. В нем обустроят блоки входной группы для посетителей, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.