В Кашире наполовину завершился демонтаж в рамках капремонта первой школы

На улице Маршала Астахова, д.1, в Кашире продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1, строители наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь школы составляет более 3,9 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.