В Кашире появится современное производство пищевой упаковки

В особой экономической зоне «Кашира» стартует масштабный промышленный проект - строительство производственно-складского комплекса. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Реализация амбициозного замысла намечена на 2028 год — запуск предприятия станет важным шагом в развитии упаковочной индустрии Подмосковья и даст импульс экономическому росту муниципалитета.

Инвестиционный проект предусматривает создание многофункционального производственно‐складского комплекса. Площадь объекта превысит 5000 кв. м — такого пространства достаточно для организации полного цикла выпуска современной упаковки. По словам Екатерины Зиновьевой, заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, объем капиталовложений достигнет 600 млн руб. Реализация инициативы также позволит трудоустроить 90 специалистов, что положительно скажется на рынке труда в регионе.

Ключевое направление будущего завода — изготовление пищевой полимерной упаковки и пленки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Предприятие наладит выпуск прозрачной и цветной ПЭТ‐пленки с улучшенными эксплуатационными свойствами: устойчивостью к воздействию жиров, отсутствием специфического запаха, химической инертностью.

