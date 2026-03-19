В Кашире построят ФОК с ледовой ареной

Строительство проходит в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании будет два этажа, его площадь составит около 5 тыс. кв. м. Там разместят крытый каток, на котором будут тренироваться хоккеисты. При этом на лед смогут выходить все желающие жители округа.

ФОК будет состоять из трех блоков — входной группы, блока ледовой арены, а также обслуживающих и административных помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.