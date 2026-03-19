В Кашире построят ФОК с ледовой ареной
В Кашире к весне 2027 года построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход проведения работ.
Строительство проходит в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании будет два этажа, его площадь составит около 5 тыс. кв. м. Там разместят крытый каток, на котором будут тренироваться хоккеисты. При этом на лед смогут выходить все желающие жители округа.
ФОК будет состоять из трех блоков — входной группы, блока ледовой арены, а также обслуживающих и административных помещений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.