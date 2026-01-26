В Кашире рабочие проведут капремонт детского сада

На улице Вахрушева, 16 в Кашире продолжается капитальный ремонт детского сада № 13 (дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7»), подрядчик завершает демонтажные работы, ведет отделочные и ремонт кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь объекта составляет более 2,7 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.