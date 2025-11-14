В Кашире расширят производство утеплителя

В городском округе Кашира построят новое производственное здание в целях расширения выпуска утеплителя, работы завершили на 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках реконструкции существующего предприятия. Застройщик повысит противопожарную защиту существующего здания, усилит фундамент, обновит электропроводку и систему вентиляции, а также возведет новый производственный блок. Там будут выпускать рулонный вспененный утеплитель – до 500 рулонов в смену. В существующем корпусе после реконструкции будут осуществлять изготовление полиэтиленовой пленки.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, а также проконсультировали застройщика по вопросам соблюдения проекта организации строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.