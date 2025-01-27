В Кашире снесли аварийный жилой дом

В поселке Топканово городского округа Кашира снесли аварийного жилого дома № 6 на улице Парковой, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в регионе. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1963 году. Общая площадь шлакоблочного жилого строения составляла чуть более 485 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов дома расселили в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После этого в IV квартале 2024 года администрация городского округа ликвидировала его, сейчас участок уже освободили от аварийной постройки и строительного мусора. Вскоре администрация решит, как использовать эту территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.