В Кашире состоится масштабный фестиваль «День Вален’Ока»

Фестиваль «День Вален’Ока» пройдет в Кашире. Мероприятие будет проходить 3 и 4 января в исторической части города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Как отметили в ведомстве, с началом фестиваля в Кашире стартует празднование 670-летия города. Он откроется спектаклем «По щучьему велению». Также на первый день запланированы мастер-классы по валянию и росписи валенок. Кроме того, можно будет поучаствовать в создании самого большого лоскутного валенка в регионе и в акции «Вален’Ока желаний».

Второй день фестиваля станет Рыбным днем. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, конкурсы и активности. Все желающие смогут попробовать Каширскую щербу, которая считается местным деликатесом.

Помимо этого, в программе праздника — ярмарка, выступления творческих коллективов, хоровод в валенках.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить масштабные мероприятия, которые пройдут в регионе в период праздников.