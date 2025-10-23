В Кашире в конце года запустят новую котельную
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
До конца текущего года в Кашире завершится строительство новой котельной на Коммунистической улице. О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Мощность новой блочно-модульной котельной составит 1 МВт. Она будет работать в круглосуточном режиме и будет полностью автоматизирована. Полезный отпуск тепловой энергии составит 0,292 Гкал/ч.
Сейчас степень строительной готовности котельной составляет 72%. На объекте прокладывают наружные сети, устанавливают инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию. Котельную запустят до конца года.
