В Кашире в конце года запустят новую котельную

До конца текущего года в Кашире завершится строительство новой котельной на Коммунистической улице. О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Мощность новой блочно-модульной котельной составит 1 МВт. Она будет работать в круглосуточном режиме и будет полностью автоматизирована. Полезный отпуск тепловой энергии составит 0,292 Гкал/ч.

Сейчас степень строительной готовности котельной составляет 72%. На объекте прокладывают наружные сети, устанавливают инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию. Котельную запустят до конца года.

