В Кашире завершат капремонт корпусов колледжа «Московия»

В Кашире на улице Клубная завершается капитальный ремонт учебного и общественно бытового корпусов, а также мастерских профессионального колледжа «Московия», его выполнили более чем на 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству и обновлению социальной инфраструктуры, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь комплекса зданий составляет более 7,1 тыс. кв. м. В низ заменили кровлю, инженерные сети и коммуникации, проводят реконструкцию внутренних пространствах. Учебные аудитории и лаборатории оснастят современным оборудованием и новой мебелью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.