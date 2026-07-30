В Кашире завершат капремонт школы № 1

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, расположенной на улице Маршала Астахова, строительная готовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в них задействованы более 50 человек и четыре единицы спецтехники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, завершают ремонт фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

В ходе ремонта в здании также проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций, для учеников закупят современную мебель и оборудование. Его завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.