В Кашире завершились демонтажные работы в рамках капремонта «Детской школы искусств»

В микрорайоне Ожерелье в Кашире продолжается капитальный ремонт «Детской школы искусств», расположенной на улице Советская, д. 20, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным, а также ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их завершат к 1 сентября 2026 года.

Площадь объекта составляет 843,2 кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.