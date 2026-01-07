В Казанском храме Павловского Посада прошло Рождественское богослужение
Рождественское богослужение провели в Казанском храме Павловского Посада
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Казанском храме Павловского Посада в ночь с 6 на 7 января прошло торжественное Рождественское богослужение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
До этого жителей региона поздравил с Рождеством губернатор Московской области Андрей Воробьев.
С поздравлениями к жителям Павловского Посада обратился глава округа Денис Семенов. Он отметил, что Рождество напоминает о вечных ценностях и духовном единстве.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Новым годом.