В КДЦ «Ромашка» Одинцовского округа появилось эндоскопическое отделение
Минздрав: эндоскопическое отделение открылось в КДЦ «Ромашка» в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе появилось эндоскопическое отделение, для пациентов обустроили три кабинета, палаты пробуждения, установили современное оборудование экспертного класса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В центре выполняют амбулаторные и экстренные эндоскопические исследования пищеварительного тракта, которые позволяют выявлять заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях.
«Мы выполняем широкий спектр эндоскопических исследований, в том числе под наркозом <...>. Кроме того, в нашем отделении можно пройти скрининг колоректального рака, направленный на выявление ранних форм новообразований» — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Отметим, что помощь в центре можно получить бесплатно, по полису ОМС, после получения направления от лечащего врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.