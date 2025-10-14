В КДЦ «Ромашка» Одинцовского округа появилось эндоскопическое отделение

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе появилось эндоскопическое отделение, для пациентов обустроили три кабинета, палаты пробуждения, установили современное оборудование экспертного класса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В центре выполняют амбулаторные и экстренные эндоскопические исследования пищеварительного тракта, которые позволяют выявлять заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях.

«Мы выполняем широкий спектр эндоскопических исследований, в том числе под наркозом <...>. Кроме того, в нашем отделении можно пройти скрининг колоректального рака, направленный на выявление ранних форм новообразований» — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

Отметим, что помощь в центре можно получить бесплатно, по полису ОМС, после получения направления от лечащего врача.

