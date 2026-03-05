В КДЦ «Ромашка» в Одинцово оказали медпомощь более чем 25 тысячам пациентов
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Более 25 тыс. человек получили медицинскую помощь в КДЦ «Ромашка», который открылся в Одинцово осенью 2025 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди взрослых пациентов самыми востребованными специалистами стали гинекологи, кардиологи, офтальмологи и неврологи. Среди маленьких пациентов — аллергологи, неврологи и гастроэнтерологи.
В учреждении открыли центр лазерной гинекологии, центр эндоскопии, дневной стационар. Также был расширен штат профильных специалистов.
«Наша задача — обеспечивать доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь каждому пациенту», — подчеркнула заведующая КДЦ Арина Куликова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске появится новый корпус поликлиники.