В Климовске уже более 100 жителей присоединились к акции «Стена памяти»

В микрорайоне Климовск Подольска к акции «Стена памяти» присоединились уже свыше 100 жителей. Мероприятие проводится в МФЦ в рамках празднования грядущего Дня Победы, рассказали в муниципальной администрации.

На «Стене памяти» будут размещены фотографии участников Великой Отечественной войны и СВО. Поделиться снимками могут все желающие жители. К фотографиям нужно приложить следующую информацию: ФИО героя, краткие сведения о его участии в Великой Отечественной войне или СВО, степень родства с участником акции.

Все снимки оцифруют и вернут владельцам. Присоединиться к акции можно до 1 июня.

Акция проводится в отделениях МФЦ, расположенных на Железнодорожной и Заводской улицах Климовска.

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