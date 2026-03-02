В Клину для бойцов СВО провели экскурсию по пивоваренному заводу

В Клину для участников СВО организовали экскурсию по местному пивоваренному заводу, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бойцов и членов их семей пригласили на предприятие АО «Напитки вместе», которое специализируется на производстве пива.

Гостям рассказали о процессе производства напитка, а также об открытых вакансиях и возможностях трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовал новый модуль обучения в рамках проекта «Герои Подмосковья».