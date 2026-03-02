В Клину для бойцов СВО провели экскурсию по пивоваренному заводу
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В Клину для участников СВО организовали экскурсию по местному пивоваренному заводу, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Бойцов и членов их семей пригласили на предприятие АО «Напитки вместе», которое специализируется на производстве пива.
Гостям рассказали о процессе производства напитка, а также об открытых вакансиях и возможностях трудоустройства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовал новый модуль обучения в рамках проекта «Герои Подмосковья».