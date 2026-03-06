В Клину для жителей подготовят праздничную программу к 8 Марта

В воскресенье, 8 марта, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину пройдет праздничная программа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут детская игровая программа «Мой милый ангел» с музыкальными загадками, конкурсами, просмотром мультфильма и мастер-классом по изготовлению поздравительной открытки для мамы, сестры, бабушки. Кроме того, будет организована командная игра для школьников «Любовь, мелодия и поэзия». Участников ждут театральные, художественные и танцевальные конкурсы, тематическая экскурсия для детей «Загадки феи Сирени» и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+