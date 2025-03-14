В Клину до конца года обновят стадион «Строитель»

На улице Чайковского в Клину продолжается капитальный ремонт стадиона «Строитель», работы проходят в рамках госпрограммы, их планируют завершить в декабре 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 10 рабочих и три единицы техники. Специалисты приступили к демонтажным работам на спортивном ядре, в зданиях спортивных залов», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит обновить футбольное поле, провести ремонт беговых дорожек, реновацию спортивных залов и раздевалок, замену всех инженерных сетей и сантехники, установку новых окон и не только. Стадион построили в 1964 году, он является старейшим в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.