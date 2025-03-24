В Клину до конца года проведут реконструкцию школы олимпийского резерва

В Клину на улице Чайковского, 14, продолжается реконструкция Клинской спортивной школы олимпийского резерва, работы завершат до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работает 70 человек, три единицы техники. Строители занимаются монтажом опалубки и укреплением стен цокольного этажа», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение построили в 1945 году, его площадь составляет более 11,3 тыс. кв. м. Строителям предстоит реконструировать легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.