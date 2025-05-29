В Клину к осени откроют обновленную школу «Содружество»

В Высоковске городского округа Клин к началу нового учебного года завершат капремонт средней школы «Содружество», расположенной на улице Первомайская, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители завершили демонтажные работы, ведут обшивку стен гипсокартоном, покраску стен, устройство подвесных потолков, инженерных систем — отопления и вентиляции, а также устройство фасадов, продолжается ремонт кровли», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 4,2 тыс. кв. м, его построили в 1965 году. Строители проведут в нем кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.