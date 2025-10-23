В Клину капитально отремонтировали детский сад на улице Гагарина

В Клину завершился капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №10 на улице Гагарина. Об итогах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,1 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 80 воспитанников.

В рамках ремонта в здании усилили фундамент, привели в порядок фасад и кровлю, заменили двери и окна, проложили новые коммуникации, установили новую сантехнику и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации детских площадок в регионе.